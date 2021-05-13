В селе Черноморка Николаевской области у Березанского лимана водная полиция и рыбоохранный патруль застали на месте преступления двух браконьеров, наловившых 10 тысяч креветок, 1294 рыбы-атерины, 95 карасей и 32 бычка, тем самым нанеся урон государству на 19 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранительные органы конфисковали запрещенные средства вылова и весь вылов. На браконьеров открыли уголовное дело по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водно-добывательным промыслом». Если вина подозреваемых будет доказана, им угрожает до трех лет лишения свободы.

Напомним, 1 мая, в Николаевской области на Кинбурнской косе правоохранители разоблачили браконьеров, которые выловили 51 тысячу креветки и более 800 особей рыбы на общую сумму свыше 65 тысяч гривен.