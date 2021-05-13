В области здравоохранения Николаевской продолжается реализация проекта «Emergency» в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство», который имеет целью ремонт (реконструкцию) и обеспечения соответствующим современным медицинским оборудованием приемных отделений опорных медицинских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Один из них — КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница».

Строителями подрядной организации уже выполнен значительный объем работ:

устроены перестенки из газобетонных блоков с армированием сеткой — 192 квадратных метра;

залиты стяжки полов с гидроизоляцией, армированием и утеплением — 341 квадратный метр;

оштукатурены стены на площади 108 квадратных метров. Дополнительно выполнено их экранирование листами свинца толщиной 2,0 мм;

заменены окна и двери на металлопластиковые;

смонтирована система вентиляции;

проложены инженерные сети водоснабжения и водоотведения;

полностью заменены электрические сети;

завершены земляные работы под фундамент пристройки и изготовлены фундаментные конструкции;

установлены противопожарные металлические двери с радиационной защитой в количестве 3 шт.;

подсоединены дизель-генератор и все электрооборудование заземлено.

По завершении в Первомайской многопрофильной больницы будет функционировать полноценное отделение экстренной неотложной помощи. В свою очередь улучшение материально-технической базы расширит возможности диагностирования.

Отделение обеспечат всем необходимым диагностическим оборудованием: компьютерным спиральным томографом, цифровым рентген-аппаратом, аппаратом искусственной вентиляции легких, УЗИ оборудованием, эндоскопическим аппаратом, манипуляционными и перевязочными кабинетами и др.

Пресс-релиз