В области здравоохранения Николаевской продолжается реализация проекта «Emergency» в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство», который имеет целью ремонт (реконструкцию) и обеспечения соответствующим современным медицинским оборудованием приемных отделений опорных медицинских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Один из них — КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница».
Строителями подрядной организации уже выполнен значительный объем работ:
По завершении в Первомайской многопрофильной больницы будет функционировать полноценное отделение экстренной неотложной помощи. В свою очередь улучшение материально-технической базы расширит возможности диагностирования.
Отделение обеспечат всем необходимым диагностическим оборудованием: компьютерным спиральным томографом, цифровым рентген-аппаратом, аппаратом искусственной вентиляции легких, УЗИ оборудованием, эндоскопическим аппаратом, манипуляционными и перевязочными кабинетами и др.
Пресс-релиз
В области здравоохранения Николаевской продолжается реализация проекта «Emergency» в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство», который имеет целью ремонт (реконструкцию) и обеспечения соответствующим современным медицинским оборудованием приемных отделений опорных медицинских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Один из них — КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница».
Строителями подрядной организации уже выполнен значительный объем работ:
По завершении в Первомайской многопрофильной больницы будет функционировать полноценное отделение экстренной неотложной помощи. В свою очередь улучшение материально-технической базы расширит возможности диагностирования.
Отделение обеспечат всем необходимым диагностическим оборудованием: компьютерным спиральным томографом, цифровым рентген-аппаратом, аппаратом искусственной вентиляции легких, УЗИ оборудованием, эндоскопическим аппаратом, манипуляционными и перевязочными кабинетами и др.
Пресс-релиз