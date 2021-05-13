В компании Minecraft анонсировали новую игру.

Об этом создатель геймплощадки - шведский программист и дизайнер игр Маркус Перссон сообщил своем Twitter-аккаунте.

По его словам, новый проект будет совершенно не похожим на предыдущие. Маркус Перссон, известный в Сети под ником Notch, рассазал, что на данный момент работает над новой игрой.

Notch добавил, что идею он сразу предложил создателям оригинала, но пока не получил от них ответа.

Также Перссон отметил, что в создании новой игры будет учитывать пожелания сообщества.

Ранее «Репортеры без границ» в игре Minecraft создали виртуальную библиотеку не прошедших цензуру текстов.