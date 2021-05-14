Лоукостер Wizz Air запустит в Украину новый авиарейс после запуска новой базы в крупнейшем аэропорту Италии — Фьюмичино в Риме.

Авиакомпания планирует запустить маршруты из Рима в 32 аэропорта 19 стран, в том числе в Украину, передает avianews.com.

Wizz Air уже открыл продажу билетов на рейсы из аэропорта Фьюмичино в Харьков. Лоукостер намерен начать полеты 18 июля с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что австралийская авиакомпания Qantas запустит рейс «Доставь меня на Луну», во время которого пассажиры смогут увидеть сразу несколько астрономических событий. Самолет Boeing 787 поднимется ночью на высоту более 13 тысяч метров. Перед началом рейса для пассажиров бизнес-класса пройдет коктейльная вечеринка. Еще компания наняла эксперта-астронома CSIRO, доктора Ванессу Мосс. Она будет комментировать то, что видят пассажиры во время полета.