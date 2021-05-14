За сутки 13 мая, в Украине зафиксировали 7562 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2195 человека, умерли 287 больных и выздоровели 15 958 человек.

Соответствующую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов

В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Тестирований сделали 79 452 людям: методом ПЦР - 33 889, методом ИФА - 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 445.

За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 2 143 448 человек, из них выздоровели 1 832 601 человек, умерли 47 620 больных.

Напомним, В Великобритании испытывают «ультрабыстрый» тест на коронавирус, который может дать результаты в течение 25 секунд. Авиакомпания British Airways считает, что он может существенно улучшить мобильность населения в условиях пандемии.







