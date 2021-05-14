Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов. Они не будут обязаны проходить карантин.

Об этом сообщает министерство туризма страны, передает РБК-Украина.

Ведомство обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами, а также открыты музеи.

В случае возобновления полетов для въезда в Грецию из Украины надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Как сообщалось, Кипр с 10 мая открыт для туристов, полностью вакцинированных против COVID-19. Путешественники смогут въезжать на остров без ограничений.