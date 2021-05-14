В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки 13 мая получили 471 человек, на 267 меньше, чем за день до этого. Вторую дозу получили - 128 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 30 557 людям, вторую дозу получили 482 человек.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 21 587 человека.

Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 2249, наименьше в Херсонской области - 34.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 926 520 прививок. Вакцинировано - 918 164 человека, из них получили первую дозу - 918 162, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 8358 человек.

Вакцинацию проводили 237 мобильных бригад по иммунизации и 731 пунктов прививки.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Напомним, недавно одно исследование показало, что смешивание разных вакцин против коронавируса может вызвать увеличение легких побочных эффектов после прививки.