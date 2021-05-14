В Украине в пятницу, 14 мая, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования».

Закон накануне был опубликован в газете «Голос Украины», передает Укринформ.

Законом вносятся изменения в статью 281 УПК, которыми определяются два основания для объявления розыска подозреваемого: если его местонахождение неизвестно, а также если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и если существуют обоснованные основания полагать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, закон позволяет судам рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ее избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске.

Принятые изменения в УПК также предусматривают, что в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, обвиняемого в случае наличия постановления о его розыске, срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Основаниями для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства предлагается определить: уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебному вызову следственного судьи, суда, а также вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

Как сообщалось, суд по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе, который проходит в Нидерландах, для наказания виновных использует заочную процедуру.