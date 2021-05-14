Служба здравоохранения Ирландии отключила свои компьютерные системы после кибератаки.

Об этом информирует Bloomberg.

Отключение уже имеет серьезные последствия: один из крупнейших родильных домов Ирландии отменил большинство приемов в пятницу, а система здравоохранения теперь использует бумажные документы для работы.

— Существует серьезная атака программ-вымогателей на ИТ-системы HSE. Мы приняли меры предосторожности, отключив все наши ИТ-системы, чтобы защитить их от этой атаки и дать нам возможность полностью оценить ситуацию с нашими собственными партнерами по безопасности, — говорится в сообщении службы здравоохранения.

Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.