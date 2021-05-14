Служба здравоохранения Ирландии отключила свои компьютерные системы после кибератаки.
Об этом информирует Bloomberg.
Отключение уже имеет серьезные последствия: один из крупнейших родильных домов Ирландии отменил большинство приемов в пятницу, а система здравоохранения теперь использует бумажные документы для работы.
— Существует серьезная атака программ-вымогателей на ИТ-системы HSE. Мы приняли меры предосторожности, отключив все наши ИТ-системы, чтобы защитить их от этой атаки и дать нам возможность полностью оценить ситуацию с нашими собственными партнерами по безопасности, — говорится в сообщении службы здравоохранения.
Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.
Служба здравоохранения Ирландии отключила свои компьютерные системы после кибератаки.
Об этом информирует Bloomberg.
Отключение уже имеет серьезные последствия: один из крупнейших родильных домов Ирландии отменил большинство приемов в пятницу, а система здравоохранения теперь использует бумажные документы для работы.
— Существует серьезная атака программ-вымогателей на ИТ-системы HSE. Мы приняли меры предосторожности, отключив все наши ИТ-системы, чтобы защитить их от этой атаки и дать нам возможность полностью оценить ситуацию с нашими собственными партнерами по безопасности, — говорится в сообщении службы здравоохранения.
Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.