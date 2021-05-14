Местные жители Первомайска за 5 лет вычистили два километра реки Синюха, которая является левым притоком Южного Буга.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Александр Яровой переехал в Первомайск 5 лет назад и стал местным экоактивистом. Он самостоятельно убирал территорию, занимался вопросами животных, а также создал приемную семью. Со временем Александр собрал вокруг семья единомышленников и стал заниматься очисткой окружающей среды.

— На протяжении пяти лет мы добились того, чтобы берег реки стал чистым. Даже мелкие веточки с деревьев, которые опадают мы складываем, оно перегнивает, а потом используем как удобрение для земли, - сказал Александр Яровой.

Другой экоактивист Олег Варзарь говорит, что вместе с другими жителями они постоянно проводят субботники и сажают деревья.

Движение экоактивистов активно поддерживают, и ученики Первомайской общеобразовательной школы №17. По словам Александра в последний раз в уборке территории принимали участие 30 детей вместе с родителями.

Также местные жители заметили, что теперь на чистом берегу постоянно находятся лебеди.

Также в планах экоактивистов ко Дню защиты детей провести показательное выступление собак и провести сеансы канистерапии. В мечтах жителей создание даже отдельного Центра для больных детей, где будут проводить терапии с участием животных.

Напомним, в апреле работники сферы образования решили убрать обочину одного из микрорайонов Первомайска – Фрегат. Толоку провели в рамках двухмесячника по благоустройству города.