В знак протеста против принятия закона о растаможивании еврономеров мужчина поджег свой автомобиль у Закарпатской облгосадминистрации.

Об этом написал журналист Виталий Глагола.

По данным журналиста, протестующий водитель идентифицирует с себя с закарпатскими русинами.

— Он сам поджег свой автомобиль на «евробляхах» прямо у входа в админздание. Мужчина уверяет — автомобиль загорелся от плохой энергетики, — сообщил журналист.

Пожар потушили охранники административного здания, а для выяснения обстоятельств инцидента прибыли следователи

Ранее НикВести сообщали, что завтра в Украине вступит в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные «евробляхи». Он будет введен в действие спустя месяц с дня вступления в силу.