В среду, 12 мая, коллегия судей Вознесенского горрайонного суда Николаевской области закрыла уголовное дело по статье «Разбой», в связи с отказом органов прокуратуры от обвинения. Обвиняемый просидел в СИЗО 7 месяцев, а настоящих преступников так и не нашли.

Об этом НикВести рассказал адвокат обвиняемого Виталий Соколик.

Во время судебного разбирательства, которое длилось больше года, сторона защиты доказала непричастность обвиняемого к этому преступлению, и более того установила факт подделки следствием доказательств, в связи с чем в Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

— Следствие проигнорировало версию на то время подозреваемого о его непричастности, при этом человек был задержан и находился 5 месяцев в СИЗО и 2 месяца под домашним арестом, - сказал адвокат Виталий Соколик.

Жителя Первомайска Андрея Тищенко обвиняли в том, что он 30 мая 2019 года в сговоре с неустановленном следствием лицом завладел имуществом Анатолия Завдовьева. Якобы обвиняемый применил силу по отношению к потерпевшему с помощью заранее приготовленного баллончика с слезоточивой смесью и веревок. Происшествие случилось дома у потерпевшего в селе Граждановка во Врадиевском районе.

Предлогом для входа в дом Завдовьева стала поломка машины. Дальше обвиняемый применил газовый баллончик и выбив входную дверь, проник в дом для ограбления. По версии следствия потерпевший пытался обороняться, но якобы обвиняемый вместе с «напарником» избили егоj. Потерпевший Завдовьев получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти. Затем «разбойники» связали потерпевшего и ограбили его, завладев 3000 гривнами, несколькими мобильными телефонами и кейсом с инструментами.

Сам обвиняемый Андрей Тищенко отрицал свою вину, аргументировав тем, что он находился дома в Первомайске и за черты города в тот день не уезжал.

29 апреля прокурор Светлана Кейс отказалась от обвинений в сторону Тищенка и потерпевшего Анатолия Завдовьева. В связи с отказом обвинений и недостаточностью улик для доказательства вины Тищенка, суд закрыл дело.

— Удивительно, конечно, что прокуратура смогла признать свою ошибку и отказалась от обвинения, что не может не радовать, но, к сожалению эту радость не может разделить «потерпевший» так как нападавших на него особо и не искали, - добавил Виталий Соколик.

Напомним, в Николаеве суд отменил оправдательный приговор Центрального районного суда от 2019 года, который отпустил на свободу двух человек, напавших на судью в 2016 году.