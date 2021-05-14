На границе Узбекистана и Кыргызстана 13 мая между жителями приграничных поселков произошел конфликт из-за домашнего скота, который удалось погасить в зародыше.

Об этом сообщает ИА Фергана.

В конфликте участвовали жители села Сай Баткенского района Кыргызстана и села Чашма Сохского района Узбекистана. После инцидента на границе собрались жители указанных сел. На место прибыли представители силовых структур и органов местного самоуправления двух стран, начата проверка. После разъяснительной беседы толпа разошлась, подравшиеся помирились.

Аким Баткенского района Учкун Жоробеков сообщил, что домашний скот, принадлежащий жителям узбекистанского села, перешел на территорию Кыргызстана.

— Члены семьи — женщины и ее сын, граждане Кыргызстана, сообщили об этом жителям села Чашма, чтобы они перегнали скот обратно. Произошел конфликт. Но он не такой масштабный. По предварительной информации, гражданин Узбекистана нанес побои двоим жителям села Сай, а после сбежал к себе. На данный момент начальники Айдаркенского и Сохского пограничных отрядов, главы местных органов самоуправления на местах проводят разъяснительные работы с населением, — сказал чиновник.

Ситуация полностью стабилизировалась к 15:00 по местному времени 13 мая.

Напомним, на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном военный конфликт, Таджикистан выдвинул притязания на водозабор «Головной» и реку Ак-Суу, находящиеся на территории Кыргызстана. Кыргызы уже пообещали защищать свое имущество до последнего.