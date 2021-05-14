В Ингульском районе Николаева частные лица завладели квартирой на основании недействительного судебного решения — прокуратура изъяла жилплощадь с дальнейшим возвратом в коммунальную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратура.

Прокуратура вернула в коммунальную стоимость территориальной общины квартиру 50,8 квадратных метров и стоимостью 467,5 тысяч гривен.

Ленинский районный суд. Николаева поддержал позицию прокуратуры и принял решение, которым удовлетворил иск окружной прокуратуры в интересах государства в лице Николаевского городского совета о признании недействительным свидетельства о праве собственности на квартиру в Николаеве, и возвращение квартиры в коммунальную собственность.

Указанное жилье передано законному владельцу — Николаевскому городскому совету.

Напомним, главное управление Госгеокадастра в Николаевской области отдало в частную собственность порядка 22 гектаров земли, которая должна была перейти к Мигиевской ОТГ.