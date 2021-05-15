С понедельника, 17 мая, в Польше можно будет записать на вакцинацию препаратом компании Pfizer детей с 16 лет.

Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Укринформ.

По его словам, распоряжение Совета министров по этому делу появится в пятницу. В то же время в воскресенье на странице Минздрава Польши будет открыта соответствующая форма, заполняя которую, с согласия родителей, можно будет записать детей на вакцинацию.

Недзельский сообщил, что дети с 16 лет смогут приходить в пункты вакцинации без родителей, но их согласие на вакцинацию детей до 18 лет обязательно.

Напомним, сейчас в стране наблюдается уменьшение количества случаев коронавируса.