Второй год пандемии COVID-19 может повлечь за собой больше смертей, чем первый.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции в пятницу, 14 мая, пишет Корреспондент.

— COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, большое беспокойство вызывает ситуация с заболеваемостью в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде, Египте.

Глава ВОЗ отметил, что проблему распространения коронавируса в мире нельзя полностью решить только с помощью вакцинации, так как вакцинированные люди тоже могут заразиться COVID-19, но перенесут болезнь в более легкой форме.

Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что единственный выход — это сочетание ограничительных мер и вакцинации.

Напомним, в Украине пересмотрели данные летальности от коронавируса. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.