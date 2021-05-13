В Украине пересмотрели данные летальности от коронавируса. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

— Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое, - заявили ученые.

В НАН отметили, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США. По их данным,

— Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше, - добавили в НАН.

Напомним, по состоянию на 13 мая согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала пандемии зафиксировали 47 333 летальных случая.

В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 12 мая, получили 738 человек, на 113 человек меньше, чем за день до этого. Вторую дозу - 174 людей.

Напомним, в Украине за сутки было зафиксировано 6813 новых случаев COVID-19.