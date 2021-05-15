Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус призвал богатые страны передать остатки вакцин от коронавируса COVID-19 бедным, а не проводить вакцинацию детей.

Об этом сообщает BBC.

— Прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение. В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против COVID-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи, — заявил глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебреесус напомнил, что богатые страны быстро скупили большую часть вакцины, пытаясь вакцинировать все население.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости коронавирусом и смертности от него в мире вышел на плато.

Ситуация с коронавирусом остается опасной. Заболеваемость и смертность все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Гебрейесус отметил, что этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

Согласно данным газеты New York Times, с начала вакцинации в мире сделали более 1,37 миллиардов прививок препаратами от коронавируса.

Напомним, глава ВОЗ также заявил, что второй год пандемии COVID-19 может повлечь за собой больше смертей, чем первый.