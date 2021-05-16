За минувшие сутки, в Украине, 15 мая, подтвердили 3620 случаев коронавируса. Госпитализировано 2208 человек, от осложнений, связанных с течением заболевания, скончалось 133 пациента.

Об этом отчитался министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Больше всего заболевших в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской областях (194).

За вчера госпитализировали 2208 человек, умерли 133 человека, выздоровели 7921 человека.

За минувшие сутки сделали 38911 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР — 17389, методом ИФА — 3848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17674).

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 153 864 заражения коронавирусом, 1 857 724 выздоровлений от COVID-19, 48 075 человек умер.

Ранее НикВести сообщали, что более 30 млн жителей Германии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса по состоянию на утро 15 мая.