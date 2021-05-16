В Житомирской области правоохранители изъяли все средства доя добычи янтаря с нелегального промысла.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Стоянку с следами добычи янтаря обнаружили в лесах Овруччины. Поисковая операция проходила по оперативной наводке. Пограничники также конфисковали спрятанную потопомпу з принадлежностями для вымывания драгоценного минерала.

Открыто уголовное производство по статье 240-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря».

Напомним, на автомобиле «Фольксваген» злоумышленники надеялись незаметно переправить драгоценную породу через границу, в Польшу. Камни обнаружили при обысках: прятали за обшивкой дверей.