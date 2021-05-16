Эко-активистка Грета Тунберг использует свою знаменитость, чтобы сеять ненависть к Израилю и скрытно поддержать палестинские террористические организации по типу ХАМАС.

Об этом пишет немецкий журнал Focus.

— Грета Тунберг — кумир миллионов молодых людей во всем мире. Только в Твиттере у нее более пяти миллионов подписчиков. С ней хотят поговорить главы правительств и корпоративные менеджеры, в том числе канцлер Ангела Меркель. С ней ищут встречи влиятельные люди, — указывают журналисты.

В журнале отмечают, что Грета Тунберг вместо борьбы против климатических изменений начала пропагандировать антисемитские тезисы, раскрывая якобы правду про военные преступления Израиля.

— Другая Грета Тунберг поддерживает терроризм ХАМАСа против Израиля, распространяя сообщения ненавистников Израиля в Твиттере. Например, твит канадки Наоми Кляйн, которая обвиняет Израиль в «одном военном преступлении за другим». Кляйн является активным сторонником кампании BDS (бойкот, блокировка и санкции), цель которой - нанести государству Израиль экономический, культурный и политический ущерб.

Ранее НикВести сообщали, что фонд Греты Тунберг перечислит 100 тысяч евро для развития системы COVAX. Экологическая активистка заявила, что таким образом она сражается с «трагедией неравенства вакцин».