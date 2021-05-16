Платформа была только для iOS в течение первого года и наконец добавила Android в начале этого месяца.

Об этом сообщает The Verge.

После запуска своего приложения для Android неделю назад социальная аудиоплатформа Clubhouse распространит приложение в других странах. Приложение для Android будет доступно в Бразилии, Японии во вторник, в Индии и Нигерии к пятнице, а также в «остальном мире» в течение недели.

Несмотря на ранний ограниченный доступ, Clubhouse вырос до 10 миллионов пользователей в год своего основания и недавно был оценен в 4 миллиарда долларов после нового раунда финансирования.

Ранее НикВести сообщали, что хакеры выложили в открытый доступ 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse.