В синагоге в Гиват-Зеэва обрушилась трибуна во время молитвы. Более 160 человек пострадали, двое погибли.

Об этом передает Times of Israel.

Предварительно, здание, принадлежащее одному из хасидских дворов, не было достроено. Во время религиозного праздника рухнули верхние трибуны, не выдержав нагрузки собравшихся на празднование людей.

Отмечается, что из-за большого скопления полиции и машин скорой помощи возникли пробки, мешающие эвакуации пострадавших. Израильская служба скорой помощи направила два вертолета на место происшествия для оперативного вывоза тяжело раненных в инцидента.

Ранее НикВести сообщали, что на севере Израиля, в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат, во время религиозного праздника обрушились трибуны, вследствие чего погибли люди.