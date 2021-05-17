15 мая в Николаеве состоялась церемония награждения победителей общегородской программы «Человек года» — «Горожанин года».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского головы.
Николаевцев, которые достигли наибольших профессиональных успехов в 2020 году, выбрали по результатам экспертного опроса.
Оргкомитетом программы определено финалистов в восьми номинациях. Также в этом году принято решение о создании специальных отличий.
В этом году была спецноминация «Герои года». Ими были признаны медики, оказавшиеся на передовой борьбы с COVID-19.
Церемония награждения победителей программы длилась более 3 часов.
Победителями «Спецпроекта «Благотворительность ради жизни» признаны:
Главным отличием 2020 определено «Спецпроект «Герои года». Победителями признаны:
За значительный вклад в здравоохранение городской общины в период преодоления пандемии коронавируса Героем года 2020 признан Алексей Афанасьевич Вадатурский.
Номинация «Надежда года»:
Напомним, в прошлом году «Человеком года» была признана депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.
15 мая в Николаеве состоялась церемония награждения победителей общегородской программы «Человек года» — «Горожанин года».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского головы.
Николаевцев, которые достигли наибольших профессиональных успехов в 2020 году, выбрали по результатам экспертного опроса.
Оргкомитетом программы определено финалистов в восьми номинациях. Также в этом году принято решение о создании специальных отличий.
В этом году была спецноминация «Герои года». Ими были признаны медики, оказавшиеся на передовой борьбы с COVID-19.
Церемония награждения победителей программы длилась более 3 часов.
Победителями «Спецпроекта «Благотворительность ради жизни» признаны:
Главным отличием 2020 определено «Спецпроект «Герои года». Победителями признаны:
За значительный вклад в здравоохранение городской общины в период преодоления пандемии коронавируса Героем года 2020 признан Алексей Афанасьевич Вадатурский.
Номинация «Надежда года»:
Напомним, в прошлом году «Человеком года» была признана депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.