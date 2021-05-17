15 мая в Николаеве состоялась церемония награждения победителей общегородской программы «Человек года» — «Горожанин года».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского головы.

Николаевцев, которые достигли наибольших профессиональных успехов в 2020 году, выбрали по результатам экспертного опроса.

Оргкомитетом программы определено финалистов в восьми номинациях. Также в этом году принято решение о создании специальных отличий.

В этом году была спецноминация «Герои года». Ими были признаны медики, оказавшиеся на передовой борьбы с COVID-19.

Церемония награждения победителей программы длилась более 3 часов.

Номинация « Культура и туризм » — Криворучко Андрей , директор детской музыкальной школы № 8, дирижер эстрадно-симфонического оркестра Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства;

» — , директор детской музыкальной школы № 8, дирижер эстрадно-симфонического оркестра Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства; Номинация « Искусство » — Бубенко Ирина , артистка Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, заслуженная артистка Украины;

» — , артистка Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, заслуженная артистка Украины; Номинация « Наука и высшая школа » — Шуляр Василий , директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Украины;

» — , директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Украины; Номинация « Средняя школа » — Борисенко Максим , учитель информатики Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Чайки, кандидат физико-математических наук;

» — , учитель информатики Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Чайки, кандидат физико-математических наук; Номинация « Средства массовой информации » — Деренюга Олег , главный редактор интернет-издания «НикВести»;

» — , главный редактор интернет-издания «НикВести»; Номинация « Предпринимательство » — Капацина Николай , основатель и руководитель ООО «* 8 Причал»;

» — , основатель и руководитель ООО «* 8 Причал»; Номинация « Промышленность и транспорт » — Бурковец Сергей , руководитель ООО «Югсудоремонт»;

» — , руководитель ООО «Югсудоремонт»; Номинация « Физкультура и спорт » — Горощенко Дмитрий , вице-президент федерации шахмат Николаевской области, мастер спорта Украины;

» — , вице-президент федерации шахмат Николаевской области, мастер спорта Украины; Победителем «Спецпроекта «За поддержку бизнеса в условиях пандемии» признан Оборонько Дмитрий Николаевич — директор Николаевского областного центра занятости.

Победителями «Спецпроекта «Благотворительность ради жизни» признаны:

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (генеральный директор Денис Гордиенко);

(генеральный директор Денис Гордиенко); Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский глиноземный завод» (генеральный директор Виктор Кожевников);

(генеральный директор Виктор Кожевников); Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский специализированный порт Ника-Тера» (начальник порта Алим Агакишиев).

Главным отличием 2020 определено «Спецпроект «Герои года». Победителями признаны:

Купреев Елена — заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии № 2 «Городской больницы № 4»;

— заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии № 2 «Городской больницы № 4»; Пихтерева Людмила — заведующая инфекционным госпиталя «Городской больницы № 5»;

— заведующая инфекционным госпиталя «Городской больницы № 5»; Подаранчук Валентин — заведующая акушерского отделения «Родильного дома № 1»;

— заведующая акушерского отделения «Родильного дома № 1»; Тимофийчук Ирина — заведующая инфекционно-боксированных отделения «Городской детская больница № 2»;

— заведующая инфекционно-боксированных отделения «Городской детская больница № 2»; Ковальчик Марина — старшая медицинская сестра отделения гнойно-септической хирургии «Городской больницы № 3»;

— старшая медицинская сестра отделения гнойно-септической хирургии «Городской больницы № 3»; Латий Дарья — старшая медицинская сестра неврологического отделения «Городской больницы № 5»;

— старшая медицинская сестра неврологического отделения «Городской больницы № 5»; Попова Виктория — старшая медицинская сестра приемного отделения «Городской больницы № 1»;

— старшая медицинская сестра приемного отделения «Городской больницы № 1»; Молодцов Валерий — медицинский директор «Городской больницы № 1».

За значительный вклад в здравоохранение городской общины в период преодоления пандемии коронавируса Героем года 2020 признан Алексей Афанасьевич Вадатурский.

Номинация «Надежда года»:

Бондарь Александра , воспитанница МСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях.

, воспитанница МСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях. Калинюк Кира , ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням.

, ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням. Кузьмич Ирина , воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок».

, воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок». Культя Алексей , солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020».

, солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020». Подгородинская Полина, ученица 10 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, постоянная участница интеллектуальных соревнований

Напомним, в прошлом году «Человеком года» была признана депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.