Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса, оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Порядок будет применяться к маркировке пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных в Украину, на всех этапах их реализации.
Этот Порядок устанавливает правила указания «страны происхождения» или «места происхождения» в маркировке:
1) мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного;
2) мяса крупного рогатого скота, мороженого;
3) свинины свежей, охлажденной и мороженой;
4) баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой;
5) съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых;
6) мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;
7) меда;
8) необработанной оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).
— Приказ разработан на основе требований актов ЕС и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов, — отметил заместитель министра Сергей Глущенко.
Напомним, в сентябре 2014 года Николаевский горсовет обязал магазины Николаева маркировать товары из России.
Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса, оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Порядок будет применяться к маркировке пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных в Украину, на всех этапах их реализации.
Этот Порядок устанавливает правила указания «страны происхождения» или «места происхождения» в маркировке:
1) мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного;
2) мяса крупного рогатого скота, мороженого;
3) свинины свежей, охлажденной и мороженой;
4) баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой;
5) съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых;
6) мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;
7) меда;
8) необработанной оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).
— Приказ разработан на основе требований актов ЕС и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов, — отметил заместитель министра Сергей Глущенко.
Напомним, в сентябре 2014 года Николаевский горсовет обязал магазины Николаева маркировать товары из России.