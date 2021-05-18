Правительство Сьерра-Леоне продал Китаю 100 гектаров заповедного леса пол строительство рыболовной гавани. Цена сделки — 55 миллионов долларов. Однако экологи по всему миру называют ее «катастрофической» для местной флоры и фауны.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Речь идет о прибрежной зоне охраняемого «Национального парка Западной области», называемой Блэк-Джонсон. Здесь водятся редкие рептилии, вымирающие антилопы дукер и панголины. Кроме этого, в этой зоне запрещено ловить рыбу.

После распространения информации о возможном строительстве правительство Сьерра-Леоне подтвердил соглашение, однако опроверг заявление, что планируется строить «рыбный завод». По словам министра рыбного хозяйства страны, китайцы построят гавань для вылова тунца. А также загадочный «компонент управления отходами для переработки морских и других отходов в полезные продукты», что, как подозревают экологи, будет заводом про производству рыбной муки.

Чиновники заявляют, что пляж Black Johnson длиной в 400 километров «лучше подходит» для строительства, а Министерство финансов выделит полтора миллиона долларов компенсаций для землевладельцев, которые могут пострадать.

Однако природозащитные организации официально обратились к правительству с требованием объяснить, какие экологические последствия может повлечь такое строительство, а также показать отчет, согласно которому территория стала местом, которое «лучше подходит». «Пресс-релиз был очень размытым. Он оставил множество вопросов по поводу того, как была заключена сделка и почему мы услышали об этом только сейчас», — заявил Басит Майкл, юрист Института правовых исследований и пропаганды правосудия.

Один из владельцев земли в прибрежной зоне, где планируется строительство, даже обратился к президенту страны Джулиусу Маада Био, напоминая, что строительство промышленной гавани завода уничтожит нетронутые тропические леса, истребит запасы рыбы и загрязнит экосистему. Пляж Black Johnson находится в так называемом «Китовом заливе», в который заплывают киты и дельфины.

— Если они построят это здесь, то вода будет грязной, будет много нефти и шума, траулеры будут повсюду. Нашим собственным рыбакам негде будет ловить рыбу. Все будет испорчено. Туризму наступит конец, — заявил землевладелец Тито Гбандева.

Эмма Кова Джаллох, министр рыболовства Сьерра-Леоне, заявила, что они жители развивающейся страны и «должны чем-то жертвовать».

— Я не говорю, что все будет на 100% идеально, но мы позаботимся о том, чтобы все было почти идеально, — резюмировала она.

Республика Сьерра-Леоне — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. Бывшая британская колония. До 2000-х в стране продолжалась кровопролитная гражданская война. На пляже, который продали Китаю, сейчас развивают эко-туризм.

Ранее сообщалось, что за последние 30 лет человечество уничтожило 420 миллионов гектаров леса, что в 7 раз больше всей территории Украины.