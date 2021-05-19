В Южной Каролине, США, разрешили расстреливать приговоренных к смертной казни. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Генри Макмастер.

Об этом сообщает CNN.

Южная Каролина стала четвертым штатом США, после Оклахомы, Миссисипи и Юта, где теперь разрешен расстрел осужденных.

Законопроект позволяет приговоренным к смертной казни выбирать способ казни: электрический стул или расстрел, если смертельная инъекция недоступна. После оглашения приговора заключенные будут иметь 14 дней для принятия решения.

Отмечается, что получить специальное медсредство для казни с помощью инъекции добыть достаточно сложно, а осужденные чаще всего выбирали именно этот метод исполнения наказания, поэтому казни в штате Южная Каролина не осуществляли с 2011 года.

В то же время согласно новому закону штата Южная Каролина, смертельная инъекция является основным методом исполнения смертной казни, но если она недоступна, тогда способом исполнения смертного приговора должен быть электрический ток, если осужденный не изберет смерть через расстрел.

Напомним, в январе этого года в тюрьме Терре-Хот, американский штат Индиана, впервые за последние 68 лет казнили женщину — Лизу Монтгомери.