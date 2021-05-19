У Париже подходит к концу возведение двух башен по чертежам архитектурного бюро Жана Нувеля, отмеченного самой престижной архитектурной премией — Притцкеровской.

Об этом сообщает ArchDaily.

Проект двух наклонных башен изменит облик Восточного Парижа. Первая из них Duo 1 имеет высоту в 39 этажей и 180 метров, Duo 2 в свою очередь насчитывает 28 этажей и 128 метров.

В двух небоскребах, возведенных на промышленной площадке у берега Сены, будут располагаться офисы, бары, рестораны, кинотеатры, торговые площадки. На крыше появятся террасы.

Кроме того, в Duo 2 откроется отель на шесть этажей, спроектированный известным французским дизайнером Филиппом Старком.

На уровне земли две башни образуют городскую площадь с видом на железную дорогу. По завершении строительства Duo 1 станет третьим по высоте зданием в Париже после Эйфелевой башни и башни Монпарнас.

Напомним, в Берлине построят 98-метровый деревянный небоскреб за 90 миллионов евро. Здание под названием WoHo будет создано с поперечно-клееного бруса, что позволит использовать гораздо меньше стали и бетона, чем обычно.