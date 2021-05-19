Франциска Гиффай, министр Германии по делам семьи, написала заявление об увольнении, потому что ее заподозрили в копировании чужого материала при написании диссертации.

Об этом пишет немецкое издание Focus Online.

В качестве причины своего решения она назвала сомнения в оригинальности ее докторской диссертации и общественной дискуссии, которая развернулась вокруг ее научной степени.

— В последние несколько дней возобновились обсуждения моей диссертации 2010 года, — отметила женщина.

Пользователи портала VroniPlag Wiki, где проверяются научные работы на оригинальность, заприметили немало заимствований из чужих трудов в диссертации чиновницы.

Примечательно, что ученый совет Свободного университета Берлина уже проводил проверку работы в октябре 2019. Итоговая оценка пришла к выводу, что копирования и заимствований в работе нет, поэтому Гиффай можно сохранить научную степень. Защита диссертации прошла еще 11 лет назад.

В прошлом 2020 году ученый совет образовательного учреждения запустил повторную проверку, результатов которой Франциска Гиффай не дождалась, подав в отставку на добровольных основаниях.

Покинутую должность министра по делам семьи Гиффай занимала с марта 2018 года. Несмотря на политический и репутационный скандал она планирует баллотироваться на мэрских выборах в Берлине.

Напомним, народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.