В Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 19 мая, сделали 696 людям. Из них первую дозу вакцины получили 199 человек, вторую дозу - 497.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 34 141 человеку.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 17 943 человека.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве 1878, наименьше в Сумской области - 146.

Всего с кочана кампании по вакцинации проведены 1 012 815 прививки. Вакцинировано - 964 747 человек, из них получил Первую дозу - 964 745 человек и завершили вакцинацию (получил две дози) - 48 070.

Последние сутки вакцинацию проводили 264 мобильных бригад по иммунизации и 407 пунктов прививок.

Напомним, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.