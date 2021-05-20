Группа экспертов комиссии Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрила применение в стране двух вакцин от коронавируса производства компаний Moderna и AstraZeneca. Вопрос о выдаче официального разрешения будет рассмотрен завтра, 21 мая.

Об этом сообщил японский телеканал NHK, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что экспертная группа при Минздраве Японии, в которую входит 20 специалистов, одобрила применение на территории страны двух вакцин от коронавируса фармацевтических компаний Moderna и AstraZeneca.

Ожидается, что глава ведомства рассмотрит вопрос о выдаче официального разрешения на применение этих препаратов 21 мая с учетом рекомендаций экспертной группы.

Напомним, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.