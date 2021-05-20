Материал для публикации предоставлен Николаевским городским советом и размещен на договорных условиях

Міська рада погодила договір про грант від НЕФКО на реалізацію проєкту модернізації системи централізованого теплопостачання на Херсонському шосе

Депутати міської ради затвердили договір про грант CPFDU 04/19 між Північною екологічною фінансовою корпорацією (як менеджером фонду програми «SIDA-НЕФКО ДЕМО Україна,централізоване теплопостачання) та Миколаївською міською радою.

Мова йде про залучення фінансування на реконструкцію котельні, розташованої в районі Херсонського шосе. Також передбачено заміну теплових мереж і встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання є дуже актуальним для міста. Його реалізація дозволить зменшити споживання енергоресурсів для опалення багатоповерхових будинків, що дозволить зекономити кошти для жителів мікрорайону.

Важливо, що реалізація проєкту дозволить поліпшити екологічний стан, зокрема, зменшити викиди парникових газів.

Сума гранту складає 300 тисяч євро на безповоротній основі.