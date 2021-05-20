В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» проходит завершающий этап реконструкции автодороги Н-14 в районе села Водно-Лорино в Николаевской области.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В прошлом году было выполнено весь комплекс дорожных работ на участке капитального ремонта автодороги Н-14

«Александровка-Кропивницкий-Николаев», км 172 + 000 - 175 + 000 в районе села Водяно-Лорино.

На данный момент на объекте ремонта продолжаются финальные работы по переносу линий электропередач для обеспечения освещения в пределах села.

Пресс-релиз