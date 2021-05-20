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Испания обхявила о серьезном кризисе из-за внезапного притока нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута на севере Африки. В проблемный регион перебросили войска, чтобы снизить дипломатическую напряженность с Марокко.
Об этом информирует Arabnews.
Испания направила военнослужащих для патрулирования границы с Марокко. После того, как около 8 тысяч мигрантов, из них 1500 несовершеннолетние, проникли на испанскую территорию.
Испанские военнносжулащие поставили на пляжах Сеуті бронетранспортеры, а полиция и солдаты взялись за дубинки и дымовые шашки, чтобы выгнать из занятых территорий беженцев.
Некоторые мигранты начали добровольное возвращение в Марокко. Испания отчиталась, что из 8 тысяч прибывших 4 тысячи добровольно отправились обратно через границу по соглашению о реадмиссии.
Анклав Сеута с населением 80 000 человек находится на северной оконечности Марокко, напротив Гибралтара.
Напомним, Испания в 2018 году приняла самое большое количество африканских мигрантов, которые пересекали Средиземное море, чтобы попасть в Европу.
Испания обхявила о серьезном кризисе из-за внезапного притока нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута на севере Африки. В проблемный регион перебросили войска, чтобы снизить дипломатическую напряженность с Марокко.
Об этом информирует Arabnews.
Испания направила военнослужащих для патрулирования границы с Марокко. После того, как около 8 тысяч мигрантов, из них 1500 несовершеннолетние, проникли на испанскую территорию.
Испанские военнносжулащие поставили на пляжах Сеуті бронетранспортеры, а полиция и солдаты взялись за дубинки и дымовые шашки, чтобы выгнать из занятых территорий беженцев.
Некоторые мигранты начали добровольное возвращение в Марокко. Испания отчиталась, что из 8 тысяч прибывших 4 тысячи добровольно отправились обратно через границу по соглашению о реадмиссии.
Анклав Сеута с населением 80 000 человек находится на северной оконечности Марокко, напротив Гибралтара.
Напомним, Испания в 2018 году приняла самое большое количество африканских мигрантов, которые пересекали Средиземное море, чтобы попасть в Европу.