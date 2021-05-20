Испания обхявила о серьезном кризисе из-за внезапного притока нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута на севере Африки. В проблемный регион перебросили войска, чтобы снизить дипломатическую напряженность с Марокко.

Об этом информирует Arabnews.

Испания направила военнослужащих для патрулирования границы с Марокко. После того, как около 8 тысяч мигрантов, из них 1500 несовершеннолетние, проникли на испанскую территорию.

Испанские военнносжулащие поставили на пляжах Сеуті бронетранспортеры, а полиция и солдаты взялись за дубинки и дымовые шашки, чтобы выгнать из занятых территорий беженцев.

Некоторые мигранты начали добровольное возвращение в Марокко. Испания отчиталась, что из 8 тысяч прибывших 4 тысячи добровольно отправились обратно через границу по соглашению о реадмиссии.

Анклав Сеута с населением 80 000 человек находится на северной оконечности Марокко, напротив Гибралтара.

Напомним, Испания в 2018 году приняла самое большое количество африканских мигрантов, которые пересекали Средиземное море, чтобы попасть в Европу.