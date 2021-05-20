В мэрии рассматривают несколько проектов по обустройству велодорожек в Николаеве. Первый из них вскоре начнут реализовывать.

Об этом сказал заместитель городского головы, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ, пишут НикВести.

Первую велодорожку планируют обустроить по улице Курортной на отрезке от Крылова до Генерала Карпенко. В дальнейшей перспективе эту дорожку продлят в микрорайон Намыв через парк Лески.

— Как всегда, сталкиваемся с проблемами ограниченного финансирования. Но первый участок, где смогут двигаться любители велосипедов — это участок оп улице Курортной от Крылова до Карпенко. Проблема реализации всегда сталкивается с тем, что эта дорожка должна где-то начаться и где-то закончиться или соединиться с чем-то. Учитывая это, мы приняли решение, что будем общаться с самыми продвинутыми специалистами в этой отрасли, которых нам посоветовали велоактивисты. Для того, чтобы эта дорожка продлилась вокруг микрорайона Намыв. Поднимаем другие проекты, которые у нас есть по берегоукреплению зоны Намыва — там есть пешеходная зона, где можно предусмотреть велодорожку. Через парк Лески будет соединяться такой себе круг: Курортная — Озерная — Лазурная — парк Лески и приходим назад к Курортной, — сказал Сергей Коренев.

Также есть планы по соединению круга вдоль Адмиральской через парк Адмиралтейский, Большую Морскую, Соборную, Ингульский спуск, пешеходный мост к парку Победы. Это второй проект.

— Есть еще некоторые проекты по проспекту Богоявленскому. Там нужны значительные средства. Все это мы обсуждаем и планируем первый участок по улице Курортной уже запустить в реализацию. Есть достаточно классный результат в части того, что мы запланировали обучение для наших городских проектантов, чиновников с киевскими и львовскими проектантами, которые проектируют непосредственно регулирование дорожного движения по части велодорожек, и специалистами на конец июня. Также будем приглашать строителей, возможно, патрульную полицию, поскольку патрульная полиция согласовывает схемы дорожного движения, — добавил вице-мэр.

Сергей Коренев рассказал, что также обсуждается установка делиниаторов, которые разграничивают велополосу и проезжую часть. Отметим, что велополосой называется участок проезжей части, предназначенный для движения велосипедистов, а велодорожкой — часть тротуара.

— Это очень недешевое удовольствие, но в Киеве уже есть положительный использования этих делиниаторов. Просто создаются вблизи бордюрного камня дорожка шириной 1,60 метра, отграничивается этим устройством. Он очень похож на лежачий полицейский, так же изготовлен из пластика, — пояснил заместитель городского головы.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине может появиться новая велодорожка протяженностью 100 километров.