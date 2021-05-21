В Бобровице на Черниговщине гендиректор ООО «Земля и воля», Герой Украины Леонид Яковишин строит себе усыпальницу. До своей смерти он хотел бы сдавать ее в аренду по 500 долларов за ночь.

Об этом Укринформу сообщил Григорий Войток — заместитель и пресс-секретарь Леонида Яковишина.

— Умирать Леонид Яковишин собирается в возрасте 96 лет. А до того, после окончания строительства усыпальницы, будет сдавать ее в аренду тем, кто вдруг захочет там переночевать — по 500 долларов за ночь, — рассказал Григорий Войток.

Что касается самого факта строительства усыпальницы, то в этом, как считают в «Земле и воле», нет ничего необычного, поскольку строительство таких сооружений на Черниговщине издавна было традиционным. А Яковишин — человек состоятельный, поэтому реализует проект за свои, честно заработанные средства, пояснил пресс-секретарь.

— Одни магнаты мечтают о «Бентли», другие — о квартире в Лондоне, а наш возле своей усадьбы строит усыпальницу. Он не покупает своим детям имения, и сам не имеет имения, которыми владеют некоторые торгаши или фермеры, а достраивает дом, в котором живет с 90-х годов, —отметил Григорий Войток.

Как рассказывало Общественное Чернигов, собственную усыпальницу в Бобровице Леонид Яковишин строит уже 10 лет. За образец при проектировании он взял мавзолей Наполеона. Однако в отличие от французского императора здесь все в граните, мраморе, позолоте, внутри — лепнина и копии витражей 600-летнего храма в Германии.

В усыпальнице установлены 4 позолоченные скульптуры Яковишина — в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет. Также смонтирован саркофаг из красного гранита. Он весит 23 тонны, его стоимость — 150 тыс. долларов. Сооружение усыпальницы стоило аграрию примерно 3 млн долл.

По словам Яковишина, после его смерти усыпальница будет ежедневно открыта для посетителей. Впрочем, мавзолеем, как назвали ее некоторые СМИ, это сооружение не будет. Ведь, по плану, бальзамировать его тело не будут.

ООО «Земля и воля» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Черниговской области и один из крупнейших производителей зерновых в Украине, специализируется на выращивании кукурузы.

Леонид Яковишин — аграрий, политик и публицист. Родился 19 мая 1939 в Винницкой области. Был народным депутатом Верховной Рады 12-го (1-го) созыва. Звание Героя Украины Яковишин получил в 2004 году за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса и достижение высоких производственных показателей. Он одним из первых в нашей стране ввел современную американскую высокоэффективную технологию выращивания кукурузы. В Бобровицком районе Яковишин создал целую аграрную империю с мощными элеваторным комплексом, терминалом безводного аммиака, комбикормовым, ремонтным, асфальтовым заводами, лабораториями, железной дорогой, мощным машинотракторным парком.