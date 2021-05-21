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На базе Первомайского территориального центра социального обслуживания планируют создать приют для пострадавших от домашнего насилия и внутренне перемещенных лиц.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Уже полгода в Первомайске работает территориальный центр социального обслуживания. За это время там успели провести ремонт, сделать отопление, облагородить территорию и дать приют людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Центр находится в помещении бывшей туберкулезной больницы.
Заведующая Первомайского территориального центра социального обслуживания Тамара Данилюк рассказала, что за это время у них находилось 6 человек. Сейчас в центре находится один человек, который помогает с хозяйственными вопросами.
— В зимний период у нас было больше людей. Мы предоставили им пищу, тепло, давали отдельные комнаты и даже помогли пройти лечение, - сказала Тамара Данилюк.
Также центр всегда с радостью принимает любую помощь от меценатов.
Напомним, в Николаеве заработал дневной центр для людей, пострадавших от домашнего насилия.
На базе Первомайского территориального центра социального обслуживания планируют создать приют для пострадавших от домашнего насилия и внутренне перемещенных лиц.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Уже полгода в Первомайске работает территориальный центр социального обслуживания. За это время там успели провести ремонт, сделать отопление, облагородить территорию и дать приют людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Центр находится в помещении бывшей туберкулезной больницы.
Заведующая Первомайского территориального центра социального обслуживания Тамара Данилюк рассказала, что за это время у них находилось 6 человек. Сейчас в центре находится один человек, который помогает с хозяйственными вопросами.
— В зимний период у нас было больше людей. Мы предоставили им пищу, тепло, давали отдельные комнаты и даже помогли пройти лечение, - сказала Тамара Данилюк.
Также центр всегда с радостью принимает любую помощь от меценатов.
Напомним, в Николаеве заработал дневной центр для людей, пострадавших от домашнего насилия.