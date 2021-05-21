Согласно новым исследованиям, значительная часть ледникового покрова Гренландии находится на грани разрушения и ускоренное таяние станет неизбежным, даже если глобальное потепление будет остановлено.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на статьюThe Guardian.

Повышение температуры уже вызвало таяние триллионов тонн льда Гренландии. Полное таяние ледяного покрова может поднять глобальный уровень моря на 7 метров.

Новый анализ ученых дает предупредительные сигналы о переломе в 140-летнем рекорде высоты ледяного слоя и скорости таяния в бассейне Якобшавна, одном из пяти крупнейших бассейнов Гренландии. Таяние уменьшает высоту ледяного покрова вследствие воздействия теплого воздуха.

Исследование показывает, что сейчас идет дестабилизация этого ледяного покрова. Ученые предполагают, что ледниковый щит уже может быть в точке невозврата или перейдет критическую черту в ближайшие десятилетия.

— Мы находимся на грани, и каждый год, когда выбросы CO2 растут экспоненциально, увеличивается вероятность пересечения точки перелома. Результаты говорят о том, что в ближайшее время скорость таяния ледникового щита будет резко расти, — сказал Никлас Бурс из Потсдамского института исследований, который проводил анализ вместе с Мартином Рипдалом из Арктического университета Норвегии. — Нам, вероятно, придется снизить глобальную температуру ниже доиндустриального уровня, чтобы вернуться к исходной высоте ледникового покрова Гренландии, — отмечают ученые. — Текущие и потенциальные будущие потери льда будут необратимы. Вот почему пора быстро и существенно уменьшить выбросы от сжигания ископаемого топлива и восстановить ледяной покров, — добавляет Никлас Бурс.

Новое исследование охватило только одну часть Гренландии, но Бурс отметил, что нет никаких причин считать, что подобная ситуация не касается других частей гигантского ледяного покрова.

Еще в 2019 году ученые предупредили, что мир, возможно, уже пересек ряд критических точек климатического кризиса. Ученые также отмечают, что способность ледяного покрова восстанавливаться после таяния быстро уменьшается.

Бурс сказал, что динамика ледникового покрова Гренландии очень сложная, и использование сегодняшних неполных знаний для оценки точной даты, когда пройдет точка перелома, может дать ложное чувство уверенности.

Ученые заявили, что необходимо провести детальный мониторинг ледникового покрова Гренландии.

— Нам следует срочно подробнее понять взаимодействие различных механизмов обратной связи, которые определяют текущую стабильность и будущую эволюцию ледяного покрова, — сказал Никлас Бурс.

Широкомасштабное таяние ледникового покрова Гренландии будет иметь различные долгосрочные глобальные последствия, кроме повышения уровня моря. Это может остановить течение Гольфстрима, что повлияет на тропические леса.

— Замечательно, что у нас есть спутники для отслеживания пульса нашей планеты, а также модели для проверки состояния ее здоровья, но диагноз впечатляюще понятен: наш климат болен и нуждается в неотложной помощи, — сказал профессор Эндрю Шеперд из Университета Лидса. — Наибольшее беспокойство вызывают факторы, которые навсегда изменят ландшафт планеты. Если Гренландия перешла в новое нестабильное состояние повышенного таяния, это очень серьезно, — добавил Эндрю Шеперд.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление усиливает сезонную аллергию.