За последние 24 часа прививки от коронавируса COVID-19 получили 17 583 украинца. Одну дозу получил 6 091 человек, полностью иммунизированы – 11 492.

Об этом сообщает Минздрав в субботу, 22 мая.

Накануне в стране работали 300 мобильных бригад и 336 пунктов вакцинации.

Указано, что от начала прививочной кампании вакцину получили 977 011 человек, из них привиты первой дозой – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.

По состоянию на 21 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

Напомним, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.