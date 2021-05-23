Активисты движения Animal Rebellion заблокировали в Великобритании выезд из четырех крупных распределительных центров сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Об этом сообщает Европейская правда.

Активисты, выступающие за отказ использования в пище продуктов животного происхождения, использует грузовики и бамбуковые конструкции на объектах, чтобы не дать грузовикам покинуть склады.

Они надеются нарушить цепочку снабжение примерно 1300 ресторанов по всей стране.

Демонстранты требуют, чтобы McDonald's к 2025 году полностью исключила из меню продукты животного происхождения.

Animal Rebellion заявила, что намерена оставаться на объектах как минимум 24 часа, что приведет к "значительным сбоям" в цепочке поставок McDonald’s.

Компания McDonald's уже извинилась перед покупателями за возможные сбои в работе своих точек питания.

В 2019 году сообщалось, что бумажные соломинки для коктейлей, на которые перешли все рестораны сети фастфуда McDonald's в Великобритании и Республике Ирландия осенью 2018 года, не поддаются переработке.