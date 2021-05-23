Кипр попросил Евросоюз незамедлительно помешать судам с мигрантами покинуть сирийский порт Тартус.

Об этом передает Корреспондент.

По словам главы МВД Никоса Нуриса, Кипр находится в «чрезвычайном положении», так как лодки контрабандистов ежедневно прибывали из Сирии на прошлой неделе. Теперь центры приема мигрантов переполнены.

— Мы просим Европейскую комиссию незамедлительно и активно вмешаться, чтобы предотвратить незаконные отходы от сирийского побережья и особенно порта Тартус, — сказал Никос Нурис.

Министр не уточнил, как именно ЕС должен препятствовать отправлению лодок из Сирии, но настаивал, что «возможности есть».

Порт Тартус расположен в 160 км от юго-восточного побережья Кипра. Нурис добавил, что после одного прибытия мигрантов, в том числе «многих детей», сняли с лодки и предложили укрытие в специальном прибрежном палаточном лагере, так как главный центр приема в стране был переполнен.

У Кипра нет ресурсов для размещения новых мигрантов и он не может быть превращен в «массовый лагерь для мигрантов», подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, полностью вакцинированных против COVID-19. Путешественники смогут въезжать на остров без ограничений.