В субботу, 22 мая в 198 учебном центре Военно-морских сил состоялись торжества по случаю принятия военной присяги на верность украинскому народу военнослужащими срочной службы призыва «Весна 2021».

Об этом сообщает штаб центра.

Более 165 военных моряков из 14 областей Украины в течение апреля-мая прошли курс обучения по программе базовой общевойсковой подготовки.

— Во время торжественных мероприятий личный состав поздравили командующий подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Сергей Пасечник, а также заместитель командующего морской пехоты полковник Аркадий Степаненко, командир отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского полковник Андрей Гнатов. Обряд освящения провел протоиерей Тарас, - отмечено в сообщении.

Напомним, зимой этого года, в Николаеве двое военных-срочников спасли девушку, которая поскользнулась на льду и потеряла сознание.





