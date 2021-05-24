В статье, опубликованной на прошлой неделе в China Daily, издании, принадлежащем правящей Коммунистической партии, Тунберг высмеивали за ее вес и называли «принцессой-экологом». Активистка не стала молчать и отреагировала на критику ее физиологии.

Об этом пишет The Independent.

Автор статьи намекнул, что у Греты Тунберг лишний вес из-за постоянного поедания мяса

— Хотя она утверждает, что является вегетарианкой, судя по результатам ее роста, ее выбросы углерода на самом деле не низкие, — написал штатный пропагандист компартии.

Статья не осталась незамеченной молодой активисткой, которая в пятницу поделилась ссылкой на «критику» в своих социальных сетях.

— Быть опозоренным китайскими государственными СМИ — довольно странный опыт даже по моим меркам. Но это определенно будет в моем резюме, — отметила девушка.

При этом сама Грета Тунберг ранее критиковала Китай, отмечая, что годовые выбросы в стране превышают выбросы всех развитых стран вместе взятых в 2019 году.

Напомним, шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала.