Власти Саудовской Аравии разрешили возобновить проведение развлекательных мероприятий для вакцинированных против коронавируса.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Для участия в таких мероприятиях люди должны предоставить подтверждение вакцинации с помощью мобильного приложения Tawakalna.

Развлекательные заведения смогут работать на 40 процентов мощности. На таких мероприятиях также должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 169 215 079 случаев COVID-19, в частности 3 514 795 летальных, выздоровели 150 870 793 человека.

Ранее сообщалось, что в столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Однако в помещениях и транспорте масочный режим остается обязательным.