В пятницу, 28 мая, в Николаеве будет дождливая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура днем поднимется до 28° градусов тепла.

Днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях — северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в северных областях 21-26°, на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10°.

В Киеве 28 мая переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление усиливает сезонную аллергию.