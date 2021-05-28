Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканские СМИ.

Так, с сегодняшнего дня в Хорватии ввели такие смягчения:

увеличено число людей на собраниях и массовых мероприятиях до 100 человек;

отменен запрет на частные собрания и церемонии;

общественные мероприятия и собрания могут продолжаться на час дольше — до 23:00;

заведениям общественного питания разрешено обслуживать гостей в помещениях, барам — только на открытом воздухе;

снят запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 6:00;

разрешено открыть танцевальные школы, детские игровые комнаты, а также предоставление развлекательных услуг в помещениях, проводить мастер-классы;

разрешено проводить свадьбы с присутствием не более 120 гостей при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации;

разрешена работа ярмарок на открытом воздухе;

разрешено проводить религиозные церемонии, но при размещении не более одного человека на 4 квадратных метров;

отменено ограничение максимального количества лиц в общественном транспорте, но ношение масок обязательно.

Ранее в столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Однако в помещениях и транспорте масочный режим остается обязательным.