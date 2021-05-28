Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканские СМИ.
Так, с сегодняшнего дня в Хорватии ввели такие смягчения:
Ранее в столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Однако в помещениях и транспорте масочный режим остается обязательным.
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Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на балканские СМИ.
Так, с сегодняшнего дня в Хорватии ввели такие смягчения:
Ранее в столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Однако в помещениях и транспорте масочный режим остается обязательным.