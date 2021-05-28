Из-за реорганизации остановочного комплекса «Спортшкола» «Надежда» КП «Городской информационно-вычислительный центр» на две недели отключило электронные табло и камеру наружного наблюдения «МЫ».
Об этом сообщил начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский Дмитрий Канарский.
Он отметил, что табло и камеру отключили на две недели.
Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Напомним, в июле 2018 года в Николаеве на остановке общественного транспорта по улице Соборной впервые заработало электронное информационное табло в рамках развития системы «Безопасный город».
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Из-за реорганизации остановочного комплекса «Спортшкола» «Надежда» КП «Городской информационно-вычислительный центр» на две недели отключило электронные табло и камеру наружного наблюдения «МЫ».
Об этом сообщил начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский Дмитрий Канарский.
Он отметил, что табло и камеру отключили на две недели.
Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Напомним, в июле 2018 года в Николаеве на остановке общественного транспорта по улице Соборной впервые заработало электронное информационное табло в рамках развития системы «Безопасный город».