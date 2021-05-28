Недавно Николаевский национальный аграрный университет и благотворительный фонд «Будь ласка» подписали договор о партнерстве и совместной реализации проекта «Пекарня «Хлеб моего края».

Реализация этого проекта стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе «Развитие общин в Украине через социальное предприятие» Австрия-Украина», сообщает пресс-служба университета.

Сегодня, 27 мая, состоялась торжественная презентация студенческого социального предприятия «Пекарня «Хлеб моего края» Николаевского национального аграрного университета при участии председателя Николаевской ОГА Виталия Кима; народного депутата Артема Чорноморова; народного депутата Александра Гайду; первого заместителя главы Николаевской ОГА Георгия Решетилова; заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли и других высокопоставленных гостей.

— Теперь соискатели высшего образования университета специальностей «Пищевые технологии» и «Гостинично-ресторанное дело» смогут лично изготавливать хлеб, по соответствующей технологии — это хранение, подготовка сырья к производству, приготовление теста, разработка теста, выпекания теста, охлаждение и хранение хлеба. Соискатели высшего образования факультета менеджмента смогут осуществлять расчет себестоимости хлеба, устанавливать размер торговой наценки, — отметили в униврситете.

Студенческая молодежь специальности «Гостинично-ресторанное дело» уже сегодня возобновила старинные рецепты приготовления хлеба на Николаевщине, среди которых: «Благодарівська паляниця», «Витовский», «Ольвийский », «Адмиральский».

— Но на этом поиск старинных рецептов не заканчивается! А самое главное, что это настоящий хлеб, изготовленный студентами профессионально для самих студентов, — сказано в сообщении.

Напомним, Николаевский национальный аграрный университет отметил Международный день поля.