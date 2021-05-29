К Международному дню защиты детей спасатели Украины объединили свои усилия, чтобы помочь коллеге из Кривого Рога спасти дочь. Не остались в стороне и спасатели из Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Помощь необходима саперу группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Алексею Шевчик, у которого тяжело заболел ребенок. На спасительный укол, который поможет маленькой Алисе Шевчик преодолеть страшный диагноз СМА 1 типа, необходимо собрать больше 2 миллионов долларов.

Николаевские спасатели совместными усилиями внесли свой вклад в спасение Алисы.

«Спасибо всем, кто сегодня пришел на Нижний Бам на нашу локацию и не остался равнодушным к беде семьи Алексея Шевчик», — говорится в сообщении.

Средства можно перечислить по реквизитам: https://taplink.cc/save.little.alice

ПриватБанк — 4149 4391 0232 9996

(Шевчик Галина Викторовна)

Monobank — 5375 4141 0823 2736

(Шевчик Галина Викторовна)

ПУМБ — 4314 1401 0266 0575

UA983348510000026204112937992

(Шевчик Галина Викторовна)

УкрСиббанк — 5354 3230 9182 2533

UA933510050000026209808889427

(Шевчик Алексей Юрьевич)

Страница помощи Алисе в Instagram: https://www.instagram.com/save.little.alice/