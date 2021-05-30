Военные психологи и инструкторы областного центра национально-патриотического воспитания и туризма провели занятия по профессионально-психологической подготовке для николаевских военнослужащих пополнения I-2021.
Об этом сообщает офицер коммуникации и информации воинской части 3039 НГУ, капитан Дмитрий Горбачик.
Занятие проходило с применением дымовых завес, средств, имитирующих взрыв и минные заграждения. По легенде военнослужащие должны были осуществить марш из точки «А» до точки «Б» и победить противника, проходя психологическую полосу, которая включала в себя преодоление препятствий с психофизиологическими нагрузками, прохождения минного поля и бой с воображаемым противником. Во время этого практического занятия были выявлены
— Эти практические занятия помогут гвардейцам лучше понять друг друга, создать совместную атмосферу доверия, сплотить коллектив, поддержать боевой дух и психологическую устойчивость, — рассказал начальник службы психологического обеспечения старший лейтенант Леонид Комисов.
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Военные психологи и инструкторы областного центра национально-патриотического воспитания и туризма провели занятия по профессионально-психологической подготовке для николаевских военнослужащих пополнения I-2021.
Об этом сообщает офицер коммуникации и информации воинской части 3039 НГУ, капитан Дмитрий Горбачик.
Занятие проходило с применением дымовых завес, средств, имитирующих взрыв и минные заграждения. По легенде военнослужащие должны были осуществить марш из точки «А» до точки «Б» и победить противника, проходя психологическую полосу, которая включала в себя преодоление препятствий с психофизиологическими нагрузками, прохождения минного поля и бой с воображаемым противником. Во время этого практического занятия были выявлены
— Эти практические занятия помогут гвардейцам лучше понять друг друга, создать совместную атмосферу доверия, сплотить коллектив, поддержать боевой дух и психологическую устойчивость, — рассказал начальник службы психологического обеспечения старший лейтенант Леонид Комисов.